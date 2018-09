Segundo turno regular faz São Paulo sofrer com arrancada de rivais

Postulante e um dos favoritos ao título Brasileiro, o São Paulo tem o equilíbrio entre sistema defensivo e ofensivo como ponto central do trabalho liderado por Diego Aguirre, que chegou ao clube prometendo um time que primeiro não sofresse gols para depois fazer. E essa marca registrada do tricolor em 2018 é provada também no aproveitamento dos pontos tanto no primeiro quanto no segundo turno. Porém, enquanto o time do Morumbi mantém o desempenho, os rivais estão em franca arrancada.

O início do returno do São Paulo pode causar certa dúvida no torcedor quanto ao poderio do time na briga pelo campeonato nacional. Nas cinco rodadas do returno, o tricolor perdeu a gordura e a liderança para o Internacional, mesmo que no saldo de gols. Mas a verdade é que, analisados os números, os são-paulinos até aproveitaram mais os pontos em relação ao turno inicial, mas tem visto alguns dos rivais conquistarem mais de 73% dos pontos possíveis.

Veja também:

São Paulo se reapresenta com novidades e deve ter Everton no San-São

São Paulo está a uma vitória de superar campanhas de 2016 e 2017

Nas cinco primeiras rodadas do Brasileiro, o tricolor do Morumbi se manteve invicto, mas com apenas uma vitória, na estreia, contra o Paraná por 1 a 0. Depois, os comandados de Aguirre ficaram em igualdade com Ceará, Fluminense, Atlético Mineiro e Bahia. Ou seja, sete pontos conquistados, mas um aproveitamento inferior a 50%.

Enquanto isso, seus rivais também tropeçaram e não iniciaram o Brasileiro exercendo um domínio completo sobre os seus adversários. Levando em consideração os seis primeiros times da tabela de classificação depois de 24 rodadas, o São Paulo ficou à frente na pontuação somente do Internacional, atual líder, após as cinco rodadas iniciais. Mesmo assim, Atlético Mineiro e Flamengo, os que mais pontuaram, fizeram 10, enquanto Palmeiras e Grêmio oito.

Já no returno, é o Palmeiras quem vem tendo o melhor aproveitamento quando levada em conta as cinco primeiras rodadas. Os comandados de Felipão conquistaram 13 dos 15 pontos possíveis e se mantiveram invictos, com quatro triunfos e apenas um empate. Em segundo lugar aparece o Inter, que também não perdeu e levou para casa 11 pontos após três vitórias e dois empates.

Fechando o pódio dos seis primeiros colocados na tabela que mais pontuaram no returno estão São Paulo e Atlético Mineiro, empatados com oito pontos. Ambos são seguidos por Flamengo e Grêmio, que conquistaram, respectivamente, sete e cinco pontos, aproveitamentos abaixo dos 50%. A dupla, porém, seguem com as atenções divididas com outras competições. O Rubro-Negro está na semifinal da Copa do Brasil, enquanto o Tricolor Gaúcho nas quartas da Libertadores.

Com as atenções voltadas apenas para o Brasileirão, o São Paulo tem o trunfo de possuir ao longo do restante da temporada mais semanas cheias para treinar em comparação a alguns de seus adversários. A primeira, por sinal, já é nesta, quando Aguirre irá preparar o time para medir forças com o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Confira o aproveitamento do São Paulo nas cinco primeiras rodadas do turno e returno:

1º Turno

São Paulo 1 X 0 Paraná

Ceará 0 X 0 São Paulo

Fluminense 1 X 1 São Paulo

São Paulo 2 X 2 Atlético Mineiro

Bahia 2 X 2 São Paulo

2º Turno

Paraná 1 X 1 São Paulo

São Paulo 1 X 0 Ceará

São Paulo 1 X 1 Fluminense

Atlético Mineiro 1 X 0 São Paulo

São Paulo 1 X 0 Bahia