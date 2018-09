Nenê diz que São Paulo tem de se garantir em casa para ser campeão

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o melhor mandante da competição ao lado do Internacional, com nove vitórias e três empates. Para Nenê, independentemente do adversário, o time tricolor precisa fazer o dever de casa para ser campeão no fim do ano.

“Em casa, nós temos que garantir. Não importa se é o América-MG, Palmeiras ou Inter. Se a gente joga em casa, temos que ganhar os três pontos, senão a gente não consegue se manter na ponta. Não é obrigação, mas em casa temos de buscar a vitória”, disse Nenê ao Sportv, nesta quarta-feira.

Na última segunda-feira, com a derrota do Inter para a Chapecoense, o São Paulo recuperou a liderança do Brasileirão. Com 50 pontos, um a mais que o time gaúcho, os comandados de Diego Aguirre tentarão ampliar a vantagem neste sábado, quando recebem o América-MG, no Morumbi.

E, como de costume, o Tricolor terá o apoio maciço de sua torcida. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que já vendeu 21 mil ingressos de forma antecipada para o confronto com o Coelho. Além do América-MG, o São Paulo receberá Palmeiras, Atlético-PR, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Sport até o fim da competição.

“Em casa tem uma vantagem maior por ter a nossa torcida nos incentivando, mas todos os jogos são difíceis. Não importa se o primeiro está jogando contra o último. Se você vacilar em um detalhe, pode acabar desperdiçando pontos”, avaliou o camisa 10, artilheiro do time na temporada com 12 gols, empatado com Diego Souza.

