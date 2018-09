São Paulo vende 21 mil ingressos para o duelo com o América-MG

O São Paulo deverá ter o apoio maciço de sua torcida para o duelo com o América-MG, marcado para este sábado, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Na tarde desta quarta-feira, o clube anunciou que já vendeu 21 mil ingressos de forma antecipada para o duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda há entradas disponíveis para todos os setores. O preço dos bilhetes varia de R$ 35 (arquibancada amarela) a R$ 190 (Morumbi Premium All-Inclusive).

Os ingressos estão sendo comercializados no site da Total Acesso e nas bilheterias do Ginásio do Ibirapuera, da Rua Javari e do Estádio Anacleto Campanella. No Morumbi, o torcedor pode adquirir entradas apenas para as cadeiras.

O São Paulo ostenta a segunda melhor marca de público do Brasileirão, com 37.320 torcedores em média durante os 12 jogos disputados até aqui no Morumbi. Fica atrás apenas do Flamengo, que leva em média 47.050 rubro-negros por partida ao Maracanã.

Pesa a favor do clube o seu bom momento na temporada. Na última rodada, o empate sem gols com o Santos, aliado à derrota do Internacional para a Chapecoense, recolocou o São Paulo na liderança do Brasileirão, com 50 pontos.

