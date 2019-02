Marco Aurélio Cunha vê São Paulo em crise interna e sem um caminho

Confira este e outros vídeos em

O São Paulo conheceu mais uma derrota em clássicos na noite deste domingo. Jogando contra o Corinthians em Itaquera, o Tricolor perdeu por 2 a 1 e segue sem vencer o rival na Arena. Ex-dirigente do clube do Morumbi, Marco Aurélio Cunha participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

A situação caótica que atravessa o clube foi um dos assuntos abordados durante a participação de Marco Aurélio. De acordo com ele, o São Paulo atravessa por uma profunda crise, que resulta nos fiascos das últimas temporadas.

“Acho que o São Paulo vive uma crise interna, de não saber por onde caminhar. Ao final do ano tira o Aguirre, discordo muito dessa saída, até por respeito ao Aguirre, que fez o melhor primeiro turno de todos, foi campeão”, afirmou.

Relembrando a campanha no último Campeonato Brasileiro, Marco Aurélio analisou, e voltou a frisar que a culpa da queda de rendimento não era de Diego Aguirre, e sim da montagem do elenco. Além disso, criticou a escolha da diretoria por André Jardine.

“O São Paulo ficou refém de seus jogadores mais veteranos, e a culpa foi para o treinador. Mudou-se para o que trena a base. A imposição dele (Jardine) sobre o elenco não é simples, depende das coisas caminharem. Não adianta querer tirar da cartola, isso não existe no futebol profissional. Futebol é pragmático, é resultado, não pode arriscar demais”, emendou.

Por fim, voltou a criticar a diretoria, especialmente o fato de Vagner Mancini ter assumido a equipe, algo que Raí havia dito que não faria, e que manteria André Jardine no cargo, independentemente dos acontecimentos na Libertadores.

“Ai tem uma mudança na programação. O coordenador técnico que não ia assumir o time, assume. Aonde está a coerência disso? Acho que está havendo uma incoerência de objetivos. O São Paulo precisa de novo voltar a ter crédito, apostar em um programa e insistir nele”, finalizou.