Diniz explica como trabalha para Pato evoluir no São Paulo

Titular do São Paulo nos últimos jogos, Pato completou seis meses sem balançar as redes após derrota deste domingo. Perguntado sobre o atacante no programa Mesa Redonda, o técnico Fernando Diniz refletiu sobre a trajetória do jogador e explicou o trabalho que vem sendo feito com o camisa 7.

“O que acontece no futebol é o seguinte: jogador sai de casa muito cedo para entrar no mundo do futebol, que ele sabe que é um meio muito opressivo, que vai tentar moer todo mundo, só vale aquele que ganha, quem não ganha não vale nada. E o limite entre você falar do profissional e da pessoa se mistura rotineiramente, a gente não sabe muito esse limite”, apontou Diniz.

“O Pato foi um cara que saiu de casa com 11 anos, de Pato Branco para ir para o Internacional, depois com 17 foi para o Milan; e na minha opinião, quando acontece isso sempre tem alguma coisa ali”, explicou o técnico.

“Eu acho o Pato um jogador extremamente talentoso, e quando eu me aproximo do jogador, é saber onde que eu posso ajudar. Tem jogador que precisa resgatar confiança, o prazer do cara jogar, de estar ali”, seguiu o comandante tricolor.

Após primeira passagem por empréstimo em 2014 e 2015, Pato foi contratado em definitivo em 2019. De lá para cá, foram 26 jogos com cinco gols marcados, os últimos na vitória sobre o Santos no início de agosto.

“Eu acho que o Pato vem evoluindo desde quando eu cheguei. Ele tem conseguido subir um degrau de cada vez; ajudando na marcação, sendo mais participativo, embora ele ainda não tenha feito aquilo que fez quase a carreira inteira praticamente, que é marcar muitos gols”, argumentou.

“A torcida consegue reconhecer que ele está se esforçando, que ele está se movimentando, ajudando a marcar, e em determinado momento acredito que a bola dele começa a entrar, que é o que todo mundo deseja”, concluiu Diniz.

Após lesão de Helinho, Pato foi titular contra Ferroviária, Novorizontino e Santo André. Apesar de não ter marcado oficialmente, o camisa 7 teve dois gols legais anulados no empate contra o time de Novo Horizonte.