Daniel Alves vai ao CT e tem primeiro contato com elenco do São Paulo

Depois de desembarcar na capital paulista na última segunda-feira e ser recepcionado por uma legião de torcedores, o lateral-direito Daniel Alves teve seu primeiro contato com o elenco tricolor na manhã desta terça, no CT do clube. O jogador foi anunciado na última semana e seu contrato vai até 2022.

Ele chegou no momento do café da manhã, e o perfil oficial do Twitter do time brincou com a situação. “Bom dia, torcida são-paulina! Tem um integrante novo na mesa do café da manhã”. Depois, foi publicada uma imagem com Hernanes, com muitos sorrisos, e também com Raí, Antony, Cuca e Alexandre Pato.

A ideia é que o jogador realize alguns exames nesta terça para ver sua condição física, visto que sua última atuação foi na final da Copa América, no dia 7 de julho, quando o Brasil foi campeão e o lateral eleito o melhor jogador da competição. Ele ainda não tem previsão de estreia.

A apresentação oficial de Daniel Alves será na noite desta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbi. Espera-se que 45 mil torcedores apareçam para o evento, que tem ingressos a cinco reais ainda disponíveis pelo site do clube.