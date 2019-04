Com Pablo e Jean, São Paulo divulga relacionados para o Choque-Rei

O São Paulo divulgou na tarde deste sábado os relacionados para o duelo diante do Palmeiras, ás 16 horas (de Brasília), pela segunda partida das semifinais do Campeonato Paulista. Ausente na maioria das atividades da semana, Pablo está na lista, assim como goleiro Jean, reintegrado por Cuca na última terça-feira.

Com dores nas duas panturrilhas, Pablo chegou a participar do treinamento da sexta-feira, fechado à imprensa, após ficar de fora dos anteriores. No treino aberto deste sábado, que teve a presença de mais de 30 mil torcedores no Morumbi, o camisa 12 subiu ao gramado, mas fez um trabalho à parte, da mesma maneira que Hernanes, confirmado como desfalque.

Conforme a Gazeta Esportiva já havia antecipado, Pablo foi relacionado e será submetido a testes momentos antes do Choque-Rei para saber se terá condições de entrar em campo. Caso o atleta não esteja apto fisicamente, Nenê, de volta à equipe, e Gonzalo Carneiro disputam a vaga.

Após se desculpar com Vagner Mancini e o elenco na última segunda-feira, o goleiro Jean foi reintegrado por Cuca no dia seguinte e estará no banco de reservas do São Paulo após ficar de fora das últimas quatro partidas, período em que ficou afastado.

Recuperado de uma tendinite que o fez ser desfalque de algumas atividades do clube durante o começo da semana, Anderson Martins está na lista. O zagueiro, no entanto, deve perder a posição de titular da defesa tricolor para o equatoriano Arboleda.

Com o empate sem gols no Morumbi, o São Paulo, que terá a estreia de Cuca, precisa triunfar para cima do Palmeiras para avançar à decisão do Paulistão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A bola rola no Allianz Parque a partir das 16 horas (de Brasília).

Veja os 26 relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Volpi

Laterais: Igor Vinícius, Reinaldo, Léo, Bruno Peres

Zagueiros: Bruno Alves, Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo

Meio-campistas: Jucilei, Hudson, Nenê, Helinho, Luan, Liziero, Willian Farias, Everton, Igor Gomes, Jonatan Gómez

Atacantes: Pablo, Everton Felipe, Gonzalo Carneiro, Biro Biro, Brenner, Antony,