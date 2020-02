Veríssimo deve ganhar primeira oportunidade no ano

O zagueiro Lucas Veríssimo deve ser titular na próxima rodada do Campeonato Paulista. Luiz Felipe, jogador que vinha sendo titular até então, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra a Ferroviária no último domingo e desfalcará o Santos.

Caso Jesualdo realmente o confirme entre os iniciais diante do Ituano, no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), será o primeiro jogo do defensor de 24 anos no ano. Isto porque ele sofreu um estiramento no ligamento colateral no joelho esquerdo, ainda na pré-temporada, e só retornou a ser relacionado na última rodada.

Em 2019, Veríssimo disputou 39 jogos pelo Peixe, marcou dois gol e levou 17 cartões amarelos, sendo três deles o segundo na mesma partida, que resultaram em sua expulsão. No Campeonato Brasileiro, chamou a atenção pelo bom desempenho nos desarmes, com um aproveitamento de 92,5%.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com