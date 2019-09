Pituca não treina com bola e será avaliado para saber se enfrenta o Grêmio

O volante Diego Pituca não participou do treino do Santos com bola na manhã desta quinta-feira (19). O jogador de 27 anos, que torceu o tornozelo esquerdo na última segunda-feira, fez apenas um trabalho físico leve e será avaliado nesta sexta-feira para saber se terá condições de enfrentar o Grêmio no sábado (21), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em treinamento realizado nesta quarta-feira, o técnico Jorge Sampaoli já havia esboçado a equipe titular sem contar com o camisa 21. Para a posição, o comandante santista observou o jovem Felipe Jonatan, que deve ser escalado no duelo contra os gaúchos.

Além disso, Luan Peres deve ganhar sequência, já que Gustavo Henrique está suspenso. Felipe Aguilar também disputa a vaga. Para completar, o uruguaio Carlos Sánchez pode voltar ao banco de reservas com o retorno de Evandro, em fim de tratamento de edema na coxa esquerda. Assim, o provável time titular tem: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Alison, Evandro (Carlos Sánchez) e Felipe Jonatan; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Ocupando a terceira colocação no Brasileirão com 37 pontos, o Peixe tenta conquistar os três pontos para seguir na cola dos líderes. Flamengo e Palmeiras, respectivamente, estão na liderança e a vice-liderança, com 42 e 39 pontos.