Marinho fratura o pé esquerdo e desfalca o Santos

O Santos confirmou na manhã deste domingo que Marinho fraturou o pé esquerdo e desfalcará a equipe. O jogador passou por exame de imagem e já está imobilizado. A lesão, em média, tem tempo de recuperação de quatro a seis semanas.

O atacante se machucou durante a estreia do Santos na temporada, no empate por 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Após sofrer falta, Marinho tentou ficar em campo, mas acabou saindo aos 29 minutos do 2º tempo para a entrada de Derlis González.

Além de desfalcar o Alvinegro no Campeonato Paulista, o atacante também vira duvida para os dois primeiros jogos da fase de grupo da Libertadores, no dia 3 de março contra o Defensa y Justicia na Argentina, e no dia 10 contra o Delfín na Vila.

A equipe comandada por Jesualdo Ferreira volta a campo na próxima segunda-feira, em duelo contra o Guarani, às 20h (Brasília) em Campinas, pela 2ª rodada do Estadual.