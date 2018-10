Cuca rebate Peres e brinca para fugir de pergunta sobre Bryan Ruiz

Cuca ficou pouco tempo na sala de imprensa do CT Rei Pelé no fim da tarde dessa sexta-feira, mas não mediu palavras em suas curtas e objetivas respostas sobre situações diversas que afligem o time do Santos. Ao estilo “sincerão”, o treinador cutucou o presidente José Carlos Peres, com quem já teve problemas no passado recente, pelo menos sobre duas questões: Bryan Ruiz e Dodô.

Primeiro, o comandante não escondeu seu descontentamento com a declaração do mandatário santista de que o meia costa-riquenho estava sendo utilizado fora de posição no Peixe.

“Eu só lamento, porque eu sempre coloco o jogador na posição dele. É um cara que a gente gosta, é um baita profissional. Eu tenho outros gostos, por estar sempre aqui nos treinamentos. Fico chateado com estas declarações, mas vamos lá”, afirmou Cuca, antes de se mostrar surpreso ao tomar ciência do otimismo de Peres sobre a permanência do lateral esquerdo Dodô para o ano que vem – está emprestado junto à Sampdoria.

“Quem falou que está 99%? Presidente? Aí tem de falar com ele. Não sei nada, nunca falaram comigo e nem outro que está acabando o contrato. Não sei”, resumiu Cuca.

O técnico só não foi direto quando o assunto se tornou a falta de sequência de Bryan Ruiz. Contratado para ser o meia de ligação da equipe, o experiente jogador não caiu no gosto de Cuca, que brincou para não entrar em detalhes sobre o assunto.

“Na próxima temporada, ele terá muito mais oportunidade”, disse, mas não em alusão ao que pensa para o time em 2019. “Daqui até o fim do ano são 60 dias. No ano que vem terão mais dias que este fim de ano”, explicou, segurando o riso.