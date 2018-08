Após economia de mais de R$ 400 mil, Santos não quer mais liberar jogadores

O Santos economizou mais de R$ 400 mil por mês com os empréstimos de David Braz e Vecchio ao Sivasspor-TUR e Shabab Al Ahli-EAU, respectivamente. E, agora, a intenção é não liberar outros jogadores.

Enxuto, o atual elenco do Peixe tem 29 atletas e pode ser fechado com a vinda de um centroavante – Junior Brandão, do Atlético-GO, é o principal alvo. Havia o desejo de trazer outro volante e um meia, mas o alvinegro paralisou negociações e priorizou o 9.

Quem mais tem chance de sair neste momento é Léo Cittadini: o Santos negocia com a Sampdoria-ITA a liberação do meio-campista em troca de “desconto” na compra do lateral-esquerdo Dodô, emprestado ao Peixe até dezembro.

Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Jean Mota e Copete foram alguns dos jogadores que estiveram perto de ser negociados nesta janela de transferências, mas permaneceram a pedido do técnico Cuca. Veja abaixo como está o elenco:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir, João Paulo e John

Laterais: Victor Ferraz, Dodô e Daniel Guedes

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Robson Bambu

Volantes: Alison, Diego Pituca, Renato, Yuri e Guilherme Nunes

Meias: Carlos Sánchez, Bryan Ruiz, Jean Mota, Gabriel Calabres e Léo Cittadini

Atacantes: Rodrygo, Bruno Henrique, Gabigol, Derlis González, Arthur Gomes, Jonathan Copete, Eduardo Sasha e Yuri Alberto

