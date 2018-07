Após alívio por Sánchez, Santos prioriza chegada de dois estrangeiros

Aliviado após o difícil acerto com Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX, o Santos prioriza negociações por dois atacantes estrangeiros: Derlis González, do Dínamo de Kiev-UCR e Joaquín Ardaiz, do El Tanque Sisley-URU.

As tratativas por González estiveram bem próximas de um desfecho positivo, mas Vitor Bueno não gostou da ideia de ser trocado pelo empréstimo de uma temporada, como informou o “Diário do Peixe”. Dessa forma, o alvinegro tenta a cessão de um ano sem envolver jogadores, com uma compensação financeira.

Enquanto isso, o Santos aguarda pela resposta da proposta de 1,5 milhão de dólares (R$ 5,8 mi) feita por Ardaiz. O atacante uruguaio está na mira da Sampdoria-ITA e seus agentes não têm pressa pela definição do futuro. A pedida inicial foi de 3 milhões de dólares (R$ 12 mi) por 50% dos direitos econômicos do atleta conhecido pelo apelido de “Pássaro”.

Derlis González tem 24 anos, 1,72m de altura e atua como ponta, preferencialmente pela esquerda Revelado pelo Rubio Ñu e com passagens pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel, ele tem contrato até junho de 2020. O paraguaio costuma ser convocado para a seleção de seu país.

Joaquín Ardaiz é uma promessa da seleção sub-20 do Uruguai. Revelado pelo Danubio, o jovem foi ligado a grandes clubes antes de ir para o Antuérpia-BEL, como o Chelsea-ING e o Sporting-POR. Ele foi aprovado por Ricardo Gomes, novo executivo de futebol do alvinegro.

Depois de acertar com Bryan Ruiz e Carlos Sánchez para o meio-campo, o Santos quer dois atacantes. Um centroavante é prioridade e vinda de um volante defensivo também está nos planos do presidente José Carlos Peres.