Weverton desfalca Palmeiras em dois jogos por convocação na Seleção

O goleiro Weverton não participará de dois compromissos do Palmeiras na sequência da temporada por conta da convocação do técnico Tite anunciada na última sexta-feira, para a disputa de dois amistosos da Seleção Brasileira. Os jogos são pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual o alviverde é vice-líder, diante de Goiás e Fluminense.

O Brasil realiza o primeiro amistoso no dia 6 de setembro, diante da Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Depois, a equipe encara o Peru, no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com a programação divulgada pela CBF, os convocados começam a se apresentar no dia 1º de setembro, nos Estados Unidos, mesmo dia de quando o Palmeiras tem um importante confronto contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Ainda assim, será possível que ele atue e depois viaje.

O goleiro, portanto, não estará à disposição para as partidas contra o Goiás, no dia 7, no Serra Dourada, e contra o Fluminense, no dia 10, no Allianz Parque. Esse compromisso contra o Tricolor das Laranjeiras era, inicialmente, em 25 de agosto, mas foi adiado e, portanto, o goleiro desfalcará a equipe em duas rodadas e não apenas uma.

As opções para o gol são Fernando Prass e Jailson, que pouco estão sendo utilizados no sistema de rodízio proposto por Felipão.

O último chamado do arqueiro havia sido em fevereiro, quando fez parte da delegação que enfrentou Panamá e República Tcheca, também em amistosos. É importante lembrar também que Weverton foi protagonista do inédito título dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, quando foi regular por todo o torneio e defendeu uma cobrança de pênalti na final contra a Alemanha.

Outro jogador convocado, mas para a Seleção Olímpica, foi Arthur Cabral. Apesar de não estar atuando pelo Verdão com frequência, ele desfalcará a equipe também nessas partidas, visto que os amistosos acontecerão nos dias 5 e 9 de setembro, contra Colômbia e Chile, no Pacaembu.