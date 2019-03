Palmeiras tem segunda chance de garantir classificação no Paulista

Depois de tropeçar diante do Mirassol e desperdiçar a oportunidade de carimbar vaga no mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras de Felipão terá, no Choque-Rei, mais uma chance de garantir sua classificação para a próxima fase da competição estadual.

Neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília) e voltando a jogar contra o rival no Pacaembu depois de três anos, o Alviverde precisa vencer para avançar na disputa. O triunfo é o único cenário que dará, ao Verdão, a classificação independente de outros resultados.

O Palmeiras começa a 11ª rodada do Paulistão com 19 pontos conquistados e campanha de cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. A equipe de Luiz Felipe Scolari está cinco pontos à frente do Guarani, terceiro colocado do Grupo B do torneio e primeira equipe fora da zona de classificação.

Confira fotos do último Choque-Rei no Pacaembu:

O Bugre também joga neste sábado, mas às 19h00. A equipe campineira fará o dérbi da cidade contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli.

Nesta segunda chance de garantir o avanço na disputa, o Palmeiras tem situação mais confortável para alcançar tal feito do que no duelo contra o Mirassol. Mesmo em caso de derrota ou empate no Choque-Rei, o Verdão pode se classificar no Campeonato Paulista – basta que o Guarani não vença a Ponte Preta.

