Palmeiras encerra preparação e terá retorno dos titulares contra o Bota

O Palmeiras encerrou nesta ensolarada sexta-feira a preparação para o duelo diante do Botafogo, marcado para este sábado, às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. Para a partida, o time de Luiz Felipe Scolari terá o retorno da equipe considerada titular, poupada em sua maioria na vitória diante do Sampaio Corrêa, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Diferentemente do treino da última quinta-feira, o Palmeiras optou por não abrir os portões da casa do Gama e trabalhou com as arquibancadas vazias. Apenas a parte inicial da atividade foi liberada á imprensa, que pode acompanhar o aquecimento dos goleiros, entre eles Weverton. O arqueiro, inclusive, participou de boné, a fim de tentar combater o forte sol.

Felipão terá três desfalques para a partida: o atacante Willian (em processo de transição após lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho direito), o volante Felipe Melo (suspenso pelo acumulo de cartões amarelos) e meio-campista Raphael Veiga (contundido no músculo adutor da coxa direita).

Ricardo Goulart, que já seria ausência por conta de uma cirurgia no menisco, rescindiu o vínculo de empréstimo com o clube após receber proposta de renovação do Guangzhou Evergrande. O meia-atacante, inclusive, viajou para a China na madrugada dessa quinta-feira.

Gustavo Scarpa, recuperado de uma rotura parcial na origem do tendão solear (porção de trás e lateral do joelho) constatada um dia após entrar na segunda etapa da partida contra o San Lorenzo, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, no dia 8 de maio, deve ganhar uma vaga no time titular. A Gazeta Esportiva já havia antecipado que o retorno do meia aconteceria neste sábado.

Desse modo, um possível Palmeiras para pegar o Botafogo tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Com 13 pontos conquistados e ocupando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Verdão busca a quarta vitória consecutiva para alcançar uma sequência de 29 jogos sem conhecer uma derrota na competição nacional. Além disso, Luan e Gustavo Gómez podem bater um recorde histórico do clube.

