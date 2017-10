Palmeiras está tranquilo sobre interesse do Real Madrid na joia Alan

Na última semana, o meia Alan, o destaque da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, foi apontado como alvo do Real Madrid pelo jornal As, da Espanha. Poucos dias depois, foi a vez de o jovem entrar na mira do Arsenal, de acordo com o inglês The Sun. O Palmeiras, porém, não tem preocupação de perder o jogador neste momento.

Apontado como “novo Philippe Coutinho” pelo As, Alan tem contrato com o Palmeiras até maio de 2020, e ainda não estreou pelo profissional do Verdão. Especulada em 50 milhões de euros, a multa do atleta é avaliada em cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R4 76,4 milhões).

Internamente, o Palmeiras está tranquilo e tem a informação de que a negociação com o Real Madrid se trata apenas de especulações. O Verdão tem, inclusive, a confirmação de um representante do clube merengue através de mensagem, de que a equipe espanhola não negocia com o atleta.

Alan está no Palestra Itália desde os 13 anos, tendo passado pelo futsal da equipe, antes de ir definitivamente para o futebol de campo. Camisa 10 da Seleção Brasileira de sua categoria, o atleta é visto como tendo um grande potencial técnico e visão de jogo, mas o clube se preocupa a evolução física do atleta antes de integra-lo ao grupo profissional.

Na Seleção Brasileira Sub-17, eliminada pela Inglaterra na semifinal, o Palmeiras ainda tinha o zagueiro Vitão e o lateral Luan Cândido. Destaque pelo Paraguai, o garoto Aníbal Vega também é cria das categorias de base do Alviverde.