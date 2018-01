Palmeiras acerta compra de José Aldo, destaque na Copinha

O Palmeiras acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do meia José Aldo, camisa 10 e capitão do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jovem estava emprestado pelo Guarani de Palhoça, de Santa Catarina, até o dia 31 de janeiro.

José Aldo marcou os dois primeiros gols alviverdes na estreia da Copinha, na noite desta terça-feira, em vitória de 3 a 0 sobre o Luverdense. Além disso, o meia já havia anotado o gol do título palestrino no Campeonato paulista sub-20, contra a Ponte Preta, cobrando pênalti.

O torneio tem a participação recorde de 128 clubes divididos em 32 grupos, e os dois melhores colocados de cada avançam para a segunda fase. Serão seis etapas de mata-mata (contando a final, marcada para 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu). Após a estreia, o Verdão volta a campo no dia 5 de janeiro (sexta-feira), contra o Moto Club-MA, às 21h30, e no dia 8 (segunda-feira), às 20h, contra o próprio Taubaté.

O ano de 2017 foi extremamente positivo para a base do Palmeiras, com 16 títulos e oito vice-campeonatos em 38 competições disputadas – todas as categorias conquistaram ao menos uma taça. No Paulista, as cinco equipes chegaram juntas à final (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20), e o Sub-17 ainda conquistou o título inédito da Copa do Brasil.

