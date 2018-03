Na vaga de Victor Luis? Onde Diogo pode se encaixar no Palmeiras

Diogo Barbosa está cada dia mais próxima de fazer sua estreia pelo Palmeiras. Com o lateral esquerdo já liberado pelo departamento médico, se destacando, e Victor Luis firme como titular da posição, Roger Machado precisa quebrar a cabeça se quiser encaixar o camisa 6 em sua equipe.

A primeira e óbvia opção do treinador é simplesmente sacar Victor Luis da equipe e escalar Diogo em sua posição de origem. No entanto, desde que chegou ao Palmeiras, Roger Machado preza por dar sequência aos atletas que vem correspondendo e traçar seu planejamento para ter o grupo ‘na mão’ e ao seu lado.

Victor Luis, por sua vez, começou o ano como titular, chegou a perder a vaga para Michel Bastos e logo a retomou de forma absoluta. No Choque-Rei, o lateral foi eleito símbolo da equipe pelo técnico Roger Machado, e melhor em campo em votações nas redes sociais do Verdão. Ótimo para quem estava tão nervoso com o clássico.

Assim, a outra opção do comandante alviverde seria colocar a dupla junta em campo pelo lado esquerdo. No Botafogo, onde Victor e Diogo foram companheiros, ambos jogaram juntos como titulares se revezando entre a lateral e a ponta-esquerda.

“É complicado você ficar vendo os treinos e jogos e não poder jogar, mas o Diogo está de volta, está treinando, está à disposição do Roger. Fica até repetitivo falar que é uma disputa saudável, mas é realmente. Quem tem a ganhar com isso é o clube. Quando um sair e outro entrar, vai manter o mesmo nível. Estávamos todos torcendo pela recuperação dele, e graças a Deus ela acontece”, disse Victor Luis.

Diogo Barbosa sofreu uma entorse traumática no tornozelo esquerdo logo no primeiro jogo-treino da equipe na temporada, contra o Atibaia, no dia 12 de janeiro, na Academia de Futebol. Por conta de fortes dores no local, o lateral não pôde manter a forma física durante o período afastado, o que fez com que seu retorno demorasse ainda mais.

Agora, Diogo parece pronto para entrar em campo. O camisa 6 fez seu primeiro treino coletivo com os demais atletas nesta quarta-feira e dividiu lance duro com Antônio Carlos, mostrando que está com o tornozelo recuperado. Além disso, foi destaque na atividade com duas assistências consecutivas.

Segunda assistência consecutiva de Diogo Barbosa. Está treinando muito bem #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 14 de março de 2018

Sua presença contra o Novorizontino, às 19h (de Brasília) de sábado, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas do Paulistão ainda é uma incógnita. Já Victor Luis tem presença certa entre os titulares do Verdão para este duelo.