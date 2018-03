Victor Luis sobre momento no Palmeiras: “Estou vivendo um sonho”

Imagine torcer para um clube desde criança, chegar a esta equipe com apenas 14 anos de idade e, quase 15 temporadas depois, finalmente se firmar como titular em sua posição e com a equipe profissional vivendo ótima fase. Parece roteiro de cinema, mas é apenas a vida de Victor Luis.

“É um sonho o que estou vivendo hoje no clube em que fui formado. Tive a primeira oportunidade em 2014, vivi aquela montanha russa aqui dentro. Hoje me sinto muito mais maduro, graças aos clubes que me abriram as portas e me deram a chance de ter essa experiência, o Ceará e o Botafogo. Me sinto um jogador muito mais completo, com a cabeça muito mais tranquila nos jogos”, afirmou o atleta, que poderia ter sido comprado pelo Botafogo, mas preferiu retornar ao Verdão.

“Existia a possibilidade de o Botafogo me comprar, mas eu sempre falei abertamente que torcia para o Palmeiras, que foi meu clube formador, onde eu ia assistir jogos. Com certeza eu tinha o sonho de voltar a vestir a camisa do Palmeiras, viver um momento bom, jogar em uma equipe qualificada e conquistar algo de expressão. Essa é minha vontade. Todos podem ter certeza de que vou dar meu máximo, porque quero ser feliz aqui dentro””, completou.

Desde que retornou ao Palmeiras, no início deste ano, a partida em que Victor Luis teve mais destaque foi o clássico contra o São Paulo. No Choque-Rei, o lateral foi eleito símbolo da equipe pelo técnico Roger Machado, e melhor em campo em votações nas redes sociais do Verdão. Ótimo para quem estava tão nervoso com o clássico.

“Claro que tem frio na barriga, ainda mais em dia de clássico. Antes do jogo contra o São Paulo, eu não conseguia nem dormir direito, estava até brincando com o Thiago Martins: ‘O jogo não pode ser agora?’. Espero fazer mais partidas como essa ou até melhores. Estou muito feliz, o que posso expressar é esse sentimento”, concluiu.

Com Victor Luis entre os titulares, o Palmeiras volta a campo neste sábado, quando inicia a disputa das quartas de final contra o Novorizontino, às 19h30 (de Brasília). O jogo de volta foi alterado e irá acontecer no Allianz Parque, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília).