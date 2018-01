Na mira de outros clubes, Allione e Keno não treinam no Palmeiras

O dia do Palmeiras na Academia de Futebol teve ares de saídas. Além do susto dado pelo atacante Dudu, que garantiu sua permanência no Verdão, Keno e Allione, na mira de outros clubes, foram baixas nas atividades comandas por Roger Machado nesta terça-feira.

Allione teve oportunidades de deixar o Palmeiras em algumas ocasiões, incluindo neste início de ano, mas com o pedido do técnico Roger Machado por sua permanência, resolveu ficar no clube. Na última semana, seu empresário chegou a afirmar que pretende tirar o atleta do Verdão, e técnico Roger Machado afirmou que entenderia se o argentino quisesse deixar o clube.

Vinculado ao Palmeiras até junho de 2019, Allione foi emprestado ao Bahia na última temporada. Fora da lista de inscritos no Campeonato Paulista, a tendência é que o jogador retorne ao Tricolor por empréstimo.

Pelo Esquadrão de Aço, o meia de 23 anos participou do título da Copa do Nordeste e da campanha que terminou com a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. No total, 43 jogos, com 13 assistências e três gols.

Já Keno ficou apenas na parte interna da Academia de Futebol. O atacante foi sondado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, o Palmeiras alega que não recebeu uma proposta oficial pelo jogador.