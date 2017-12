Pedido por Roger Machado, meia Allione é cobiçado pelo Racing

O técnico Roger Machado já pediu o retorno ao Palmeiras do meio-campista Agustin Allione, que disputou a última temporada emprestado ao Bahia. De acordo com a imprensa argentina, o estrangeiro também está na lista de reforços do tradicional Racing.

O técnico Eduardo Coudet deseja contar com os serviços de Allione no Racing em 2018. O treinador gosta do futebol do jovem meia que tem seus direitos econômicos detidos pelo Palmeiras e já havia pedido sua contratação no período em que trabalhou no Rosario Central.

Contratado em 2014 após passar pelo Velez Sarsfield, Allione chegou ao Palmeiras durante a curta gestão do compatriota Ricardo Gareca. Atrapalhado por lesões, ele participou como coadjuvante dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016.

Vinculado ao Palmeiras até junho de 2019, Allione foi emprestado ao Bahia até o final de 2017. Pelo time tricolor, o meia de 23 anos participou do título da Copa do Nordeste e da campanha que terminou com a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Além de Allione, o Palmeiras pode solicitar o retorno de outros atletas que estavam emprestados, casos do lateral direito João Pedro (Chapecoense), do lateral esquerdo Victor Luís (Botafogo), do zagueiro Thiago Martins (Bahia) e do atacante Artur (Londrina).

O clube alviverde já contratou o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (Santos), enquanto o lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG) deve ser anunciado em breve. O elenco se apresenta na Academia de Futebol no dia 3 de janeiro.