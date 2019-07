Mesmo com saídas, garotos do Palmeiras não devem ter espaço no elenco

Na última semana, o Palmeiras acertou o empréstimo de dois jogadores para o Bahia: Juninho e Guerra fecharam acordo com o Tricolor até o final da temporada. As duas novas vagas no elenco palestrino, porém, não garantem a utilização dos garotos das categorias de base do clube como substitutos.

Vitão tem treinado com o plantel de Luiz Felipe Scolari praticamente desde o retorno da Copa América, no último dia 24. O jovem zagueiro, em teoria, é a primeira opção para substituir Juninho na zaga alviverde, que conta apenas com Gustavo Gómez, Luan, Edu Dracena e Antônio Carlos no momento. O clube, porém, defende que ele está apenas em transição para a equipe profissional.

No caso de Guerra, nenhum jovem meio-campista palmeirense tem integrado os treinos. A posição já conta com diversas opções no elenco, como Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Hyoran, Raphael Veiga e Zé Rafael.

Nos últimos dias, além de Vitão, o garoto Esteves tem participado dos treinos comandando por Felipão. Diante do Operário-PR, em partida realizada na Academia de Futebol e que terminou com placar de 2 a 2, inclusive, foi dele o gol de empate decisivo, após os 40 minutos do segundo tempo.

Esteves, porém, assim como quase todos os demais atletas multicampeões da categoria Sub-20 nos dois últimos anos deixarão o clube nas próximas semanas – Angulo, integrado ao elenco, é exceção. O presidente Mauricio Galiotte já deixou clara a intenção de negociar os atletas, por empréstimo (para ganhar rodagem) ou em definitivo.

Até aqui, dos maiores destaques da geração, Gabriel Furtado foi emprestado ao Getafe, da Espanha, Yan ao Sport, Papagaio ao Atlético-MG, Léo Passos ao Londrina e Matheus Rocha ao Vitória. Além destes, Luan Cândido, um dos maiores nomes da base alviverde desde Gabriel Jesus, foi negociado no início do ano com o Red Bull, da Alemanha, por cifras que podem alcançar os R$ 40 milhões dependendo de seu desempenho.

