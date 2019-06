Galiotte revela que sub-20 do Palmeiras será “praticamente todo emprestado”

Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte afirmou que a equipe sub-20 do Palmeiras, dona de múltiplos títulos nas categorias de base, deverá ter “praticamente” todos seus jogadores emprestados para outros clubes. A revelação foi feita ao SporTV.

A justificativa para tais negociações é a de que o Verdão quer dar mais tempo de jogo aos atletas, de acordo com o próprio mandatário do clube alviverde.

“Vocês enxergam um menino da base sendo titular do Palmeiras, hoje? É muito difícil. Pode ocorrer? Pode. Mas é muito difícil. Temos alguns meninos da base que treinam com os profissionais, mas a revelação, o garoto, o mais importante para ele é estar jogando, tem que jogar. Se for para o profissional e não jogar, não agrega absolutamente nada para ele”, afirmou, antes de completar.

“Então, o Palmeiras tem emprestado alguns jogadores da base. Praticamente toda a equipe sub-20, campeã da Copa Ipiranga, Copa do Brasil, Brasileirão, Paulista, praticamente toda será desmontada. Vamos emprestar todos, para que eles tenham ritmo de jogo”, revelou Galiotte.

O presidente do Palmeiras também negou que a postura possa afastar jogadores mais jovens de terem o desejo de atuar nas categorias de base do Verdão.

“Não é frustrante. (Jogador pensa) ‘vou para a base do Palmeiras porque posso sim, chegar ao time de cima. E, se for um talento, posso ser negociado'”, concluiu.