Galiotte afirma que não aceitará novos erros de Deyverson

Mauricio Galiotte foi enfático: não aceitará mais os erros cometidos pelo atacante Deyverson. O presidente do Palmeiras, que enfrentará o Junior Barranquilla na noite desta quarta-feira, na estreia pela Copa Libertadores, falou em entrevista que o que se espera do jogador são gols, não exposição do clube nem da marca de forma negativa.

“Em relação ao Deyverson, ele faz parte da nossa equipe, faz parte do nosso quadro. Ele tem conosco um ambiente muito saudável, só que ele cometeu um erro, eu mesmo tratei do assunto e falei com Deyverson. Ele cometeu um erro gravíssimo, que não vai se repetir”, iniciou Galiotte ao SporTV nesta quarta. “Eu disse a ele que não vai se repetir, em relação a esses vídeos que vazaram na internet. Ele tem todo o direito de estar conosco, tem contrato, e queremos que ele fique também”, acrescentou.

Ele cometeu um erro gravíssimo, que não vai se repetir.

“O que ocorreu foi que o próprio empresário nos trouxe a negociação e acabou não acontecendo. Ele está conosco. Volto a repetir: o que não pode é esse tipo de situação de vazar um vídeo ou outro, em que coloca o Palmeiras em uma situação ruim, expõe o nosso clube, expõe a nossa marca. Isso não vamos aceitar. Esperamos que ele jogue futebol, que faça o que sabe fazer, que são gols. Desta maneira, ele nos ajudou a ser campeões brasileiros, inclusive com o gol do título. Foi isso que eu disse a ele e é exatamente isso que esperamos do Deyverson”, concluiu sobre o assunto.

O atacante Deyverson foi expulso da partida contra o Corinthians, no último dia 2 de fevereiro, e pegou um gancho de seis partidas de suspensão. No meio disso, especulações sobre uma possível saída do jogador surgiram, inclusive com uma proposta do Shenzhen FC, da China, de 12 milhões de euros. O Palmeiras aceitou negociar, mas ainda faltava o aval de Deyverson, que acabou não acontecendo. Porém, um vídeo onde ele aparece dando adeus aos torcedores palmeirenses e agradecendo ao clube vazou na internet e causou esse desconforto.

Durante a entrevista para a SporTV, Galiotte também falou sobre a pressão da partida, o faturamento do time, venda de jogadores e utilização de garotos da base no profissional. O alviverde entra em campo contra o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, pelo grupo F.

