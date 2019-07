Com Vitor Hugo e Dourado, Palmeiras se reapresenta de olho no Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol depois da classificação contra o Godoy Cruz pela Libertadores. O foco, a partir de hoje, já passa a ser o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, às 19h (de Brasília), em Itaquera.

Apenas os primeiros quinze minutos foram liberados à imprensa. Os jogadores que atuaram contra o Godoy Cruz fizeram atividade regenerativa na parte interna do CT. Apenas quem não jogou contra os argentinos esteve em campo para o treinamento com bola.

As principais novidades da atividade foram as presenças de Vitor Hugo e Henrique Dourado, repatriados pelo Verdão nesta janela de transferências. O zagueiro está inclusive regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e pode até atuar no Dérbi se estiver em condições físicas. Ele será apresentado nesta quinta-feira, às 14h, na Academia de Futebol. Já o centroavante ainda precisa ser regularizado.

Outro recém-contratado, Luis Adriano ainda não apareceu no clube e também espera regularização. Fisicamente, entretanto, o jogador está bem, pois atuou pelo Spartak Moscou no último final de semana, pelo Campeonato Russo.

Para o duelo contra o Corinthians, o Verdão pode ter um desfalque no comando de ataque. O colombiano Borja, que voltou a marcar nos duelos da Libertadores, sofreu um entorse na última partida e é dúvida para o fim de semana. Já para o setor do meio-campo, Felipão terá o retorno de Felipe Melo, que cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com