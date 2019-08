Exame confirma entorse de Borja, que é dúvida no Palmeiras para o Dérbi

Autor de um dos gols da classificação do Palmeiras contra o Godoy Cruz, o atacante Borja passou por um exame, nesta quarta-feira, que constatou um entorse em seu pé esquerdo. Segundo o clube, a lesão aconteceu depois do atleta pisar em um buraco do gramado do Allianz Parque.

Não foi divulgado um prazo de recuperação para o colombiano. Ainda assim, ele segue apenas como dúvida para o clássico de domingo, contra o Corinthians, em Itaquera.

Borja sofreu o entorse ainda no primeiro tempo da partida contra o Godoy Cruz. Mesmo assim, seguiu em campo para a etapa final e anotou um dos quatro gols da vitória do Palmeiras. Ele só deixou o gramado aos 31 minutos, para a entrada de Deyverson.

Mais cedo, antes de ir para o exame, o jogador publicou uma foto em seu Instagram em que aparecia com uma bota ortopédica na perna esquerda.

