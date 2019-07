Cansado e em má fase, Palmeiras tenta reencontrar a vitória em duelo contra o Godoy Cruz

Em meio à uma fase complicada no Campeonato Brasileiro e à eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, o Verdão encara o Godoy Cruz, às 21h30 (de Brasília), em Mendoza, na Argentina.

A dificuldade palestrina no duelo começou já na viagem para chegar ao país hermano. A delegação palestrina deixou Fortaleza em seguida à derrota para o Ceará, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e a ideia era que os atletas dormissem no voo até Mendoza.

Fortes ventos na cidade argentina, porém, causaram grande turbulência e obrigaram o avião a arremeter duas vezes antes de ser redirecionado para Rosário. O problema no voo obrigou o Palmeiras a alterar sua programação. A equipe não conseguiu treinar no domingo, os atletas não descansaram o tempo previsto e precisaram passar a noite em Buenos Aires, antes de seguir nesta segunda-feira para Mendoza.

Assim, o descanso dos atletas e a situações física após mais de 10 mil quilômetros percorridos (contando a sequência de viagens São Paulo – Porto Alegre, Porto Alegre – Fortaleza, Fortaleza – Buenos Aires, Buenos Aires – Mendoza). Mesmo assim, a tendência é que Felipão não tenha desfalques para o duelo.

Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, mas não passa por um bom momento, uma vez que vem de eliminação na Copa do Brasil para o Internacional e de derrota para o Ceará, pelo Brasileirão, que culminou na queda de invencibilidade de 33 partidas na competição nacional.

Desde o término da fase de grupos, quatro titulares deixaram o Godoy Cruz: o zagueiro Diego Viera, os meio-campistas Jalil Elias e Ángel González, e o atacante Juan Lucero. Além deles, os atacantes Victorio Ramis e Leandro Lencinas e os defensores Luciano Abecasis, Agustin Heredia e Agustin Verdugo também saíram.

Em compensação, ao contrário do Verdão, o clube argentino usou as cinco trocas que tem direito nesta fase da competição. Assim, os defensores Nestor Breitenbruch, Marcos Rouziers e Hector Varela, o meio-campista Juan Brunetta e o atacante Tomás Álvarez entraram na lista.

De acordo com a expectativa da imprensa argentina, o time da casa deve atuar em um 4-4-2 ofensivo diante do Alviverde. O pensamento é de construir um resultado positivo para evitar ter que se expor no jogo de volta, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

GODOY CRUZ x PALMEIRAS

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Data: 23 de julho de 2019, terça-feira

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman e Dionisio Ruiz (COL)

VAR: Victor Carrillo, auxiliado por Michael Espinoza e Jonny Bossio (PER)

GODOY CRUZ: Ramírez, Breitenbruch, Varela, Cardona, Aleo, Gutiérrez, Andrada, Bullaude, Brunetta, Merentiel e García

Técnico: Lucas Bernardi

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Dudu, Zé Rafael (Willian) e Deyverson

Técnico: Felipão