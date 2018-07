Borja avança em recuperação, calça chuteiras e trabalha no gramado

O centroavante Borja está um passo mais próximo de voltar a jogar. Nesta segunda-feira, o colombiano mostrou avanço em sua recuperação e fez atividades físicas no gramado calcando chuteiras pela primeira vez desde sua operação.

Acompanhado pelo fisioterapeuta Jomar Ottoni, o centroavante participou de alguns circuitos e deu leves toques na bola. Em seguida, deu piques no gramado. Logo após o trabalho, Borja voltou a caçar os tênis ainda antes de deixar o gramado.

Com a chuteira na mão, Borja vem para o gramado fazer atividades físicas #GazetaVerdao pic.twitter.com/8EszLAvk9Q — Bruno Calió (@b_calio) 23 de julho de 2018

Na última semana, Borja publicou um vídeo dos exercícios de reabilitação e prometeu retornar nas oitavas de final da Copa Libertadores, dia 9 de agosto, contra o Cerro Porteño. “Nos vemos no Paraguai”, escreveu o centroavante.

onvocado para defender a Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, Borja sentiu lesão no joelho direito durante o torneio. O atleta passou por cirurgia bem-sucedida no último dia 6 de julho, com prazo de recuperação estimado em quatro a seis semanas.

Um dos destaques do Palmeiras na temporada de 2018, Miguel Borja acumula 15 gols em 23 partidas. Sem o centroavante colombiano, o versátil Willian é a principal alternativa do técnico Roger Machado para montar o comando de ataque titular.