Após vitória no clássico, Palmeiras já vendeu 16 mil ingressos contra o Grêmio

No último sábado, o Palmeiras venceu o São Paulo, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, abriu três pontos em relação ao segundo colocado e ainda quebrou um tabu de 16 anos. Empolgados com todos os feitos, os torcedores alviverdes já estão preocupados com o próximo duelo, contra o Grêmio, e o clube divulgou neste domingo que 16 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

A partida acontecerá no Pacaembu, às 16h (de Brasília) do próximo domingo (14), e será válida pela 29ª rodada do Brasileirão. O Allianz Parque não será palco do jogo porque receberá a sexta edição do Z Festival, e os ingressos para o duelo vão de R$ 40 a R$ 180, dependendo do setor escolhido.

No sábado, os comandados de Felipe Scolari venceram o São Paulo por 2 a 0 com gols de Gustavo Gómez e Deyverson, garantindo não só a ponta da tabela por mais uma rodada, como também uma distância de três pontos para o Internacional, segundo colocado (56 e 53 pontos, respectivamente). O top 5 dos primeiros colocados ainda tem Flamengo e tricolor paulista empatados com 52 pontos (3º e 4º colocados) e Grêmio, que empatou em 2 a 2 com o Bahia e agora soma 51 pontos.

Depois de receber o time de Renato Gaúcho, o Palmeiras ainda enfrenta Ceará, Flamengo, Santos, Atlético-MG, Fluminense, Paraná, América-MG, Vasco da Gama e Vitória para tentar conquistar outro título da competição.

