Cristiano Ronaldo é o favorito para ganhar a Bola de Ouro, diz jornal

Cristiano Ronaldo foi bem em sua primeira temporada na Juventus. Além da conquista do Campeonato Italiano, foi eleito o melhor jogador da competição. Com isso, o jornal espanhol Marca, nesta quinta-feira, aponta o craque português como favorito para ganhar a Bola de Ouro.

Apesar de não conseguir o título da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo alcançou marcas impressionantes. Ele se tornou o primeiro jogador a vencer 100 partidas na competição. O português ainda é o maior artilheiro da história do torneio, com 125 gols. Nas oitavas de final, anotou três gols contra o Atlético de Madrid, reverteu o 2 a 0 do jogo de ida e classificou o time às quartas. Nesta fase, mesmo com dois tentos, viu a Juventus ser eliminada pelo Ajax.

Esta temporada ainda marcou uma conquista inédita na carreira do atacante. Pela seleção de Portugal, foi campeão da Liga das Nações. Na semifinal, fez três gols contra a Suíça. Com isso, Cristiano Ronaldo balançou as redes em todas as competições que poderia com Portugal. Desde 2004, quando fez sua estreia, o atacante marcou em todos os torneios oficiais com a seleção.

Mesmo sem fazer uma das melhores temporadas da carreira, participou de quase um gol por jogo pela Juventus. Em 43 jogos, balançou as redes 28 vezes e deu 10 assistências. No Campeonato Italiano, foi o terceiro maior artilheiro, atrás de Fabio Quagliarela e Duván Zapata, mesmo disputando seis partidas a menos.

O título representando seu país coloca o jogador em vantagem na disputa pela sua sexta Bola de Ouro. A publicação aponta que Mané, Mbappé, Van Djik e Messi também estão no páreo.