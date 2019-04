Odair garante que Inter conquistará um título neste ano

Depois de perder a decisão do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, nos pênaltis, por 3 a 2, o técnico Odair Hellmann mostrou confiança ao afirmar que o Internacional pode faturar um título nessa temporada. Em quatro competições disputadas pelo clube, o comandante colorado ainda não levantou nenhuma taça.

“Esse grupo mostrou que está no caminho para conquistar algo. Hoje (quarta-feira) não deu, mas estamos no caminho certo. No futebol há uma exigência para as vitórias e os títulos, mas eu acredito que essa volta firme e forte vai levar aos títulos. Estamos doloridos porque não ganhamos, mas penso que o Inter voltou a disputar os títulos, a jogar de igual para igual, a ficar nas primeiras posições do Brasileirão. Certamente aí você vai conquistar. Esse é o caminho”, comentou.

Com relação ao confronto na Arena, Odair reconheceu que o Inter encontrou dificuldades em campo para suplantar o Grêmio e, durante a partida, pouco assustou a meta de Paulo Victor. O treinador lamentou as chances perdidas na primeira partida no Beira-Rio.

“Tiramos muito as situações de jogo que o Grêmio tem de posse. Criamos as nossas oportunidades. Penso que foi uma decisão parelha, dura e disputada. Infelizmente, hoje nós não conseguimos vencer nos pênaltis. Penso que no Beira-Rio tivemos oportunidades mais claras. Se tivéssemos trazido um placar de vantagem, certamente poderíamos ter feito um outro jogo”, avaliou.

O elenco colorado retorna aos treinos nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no CT Parque Gigante. Agora o Internacional volta a campo no dia 24, quarta-feira que vem, quando visita o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Alejandro Villanueva, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores da América.