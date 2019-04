Goiás anuncia a chegada do goleiro Tadeu, que jogou o Paulista pela Ferroviária

O Goiás anunciou através de seu Twitter um novo reforço para a temporada: trata-se do goleiro Tadeu, que se destacou pela Ferroviária no Campeonato Paulista desde ano. O jogador de 27 anos chega com contrato de empréstimo até dezembro de 2019.

Nas quartas de final contra o Corinthians, Tadeu fez boas partidas, defendendo com segurança. Ele inclusive, na disputa de pênaltis, espalmou a cobrança de Danilo Avelar. No ano passado, o arqueiro já havia feito boa Série B pelo Oeste.

Com a chegada de Tadeu, o Esmeraldino passa a ter cinco opções de goleiros no elenco. Além do recém-chegado, Mauricio Barbieri tem à disposição Sidão, Marcos, Matheus e Marcelo Rangel. Até o momento, Sidão foi o escolhido como titular da equipe.