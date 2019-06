Jorge Jesus diz conhecer futebol brasileiro e já projeta estreia

O Flamengo apresentou nesta segunda-feira o técnico Jorge Jesus. O português chega para substituir Abel Braga, que deixou o comando da equipe. No entanto, o novo treinador só vai iniciar seu trabalho com o elenco durante a pausa pata a disputa da Copa América.

O português afirmou que conhece o futebol brasileiro e revelou que acrescentou posições para reforços além das divulgadas pela diretoria.

“Claro que conheço o elenco. Não vi o Flamengo a partir do momento que me convidaram, eu vejo todos os jogos do futebol brasileiro em minha casa. Não conheço tão bem os jogadores como o Marcelo Salles, mas vou conhecer. Quando conversamos, já tinha posições que pensavam ser importante contratar e concordei. Acrescentei mais uma ou duas e estamos em sintonia. Sinto das pessoas que estão no Flamengo uma vontade muito grande e uma paixão muito grande em ajudar”, falou.

Por fim, Jorge Jesus já projetou sua estreia, em julho, no confronto de ida contra o Athletico, na Arena da Baixada.

“A realidade é essa, jogar em um campo sintético. Poucos treinadores no mundo têm essa experiência. Já tive um jogo de Champions na Rússia, é completamente diferente. Temos que nos adaptar. Talvez fazer algum treino, mas temos que levar em consideração que trocar a grama para o sintético pode gerar lesões”, finalizou.

Ainda sob o comando de Marcelo Salles, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, contra o CSA, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro.

