Flamengo apresenta oficialmente técnico português Jorge Jesus

O Flamengo apresentou nesta segunda-feira o técnico Jorge Jesus. O português chega para substituir Abel Braga, que deixou o comando da equipe. No entanto, o novo treinador só vai iniciar seu trabalho com o elenco durante a pausa pata a disputa da Copa América.

Jesus fez questão de elogiar o Flamengo e lembrou que já é vitorioso em seu país de origem e prometeu muito trabalho.

“Tenho muita honra por ter sido convidado para comandar este grande clube. É importante o interesse que essa decisão está a despertar em Portugal. Quero apresentar o trabalho no Flamengo. Meu passado como treinador está escrito, está feito. Sou o treinador em Portugal que mais títulos ganhou e quero mostrar no maior clube do Brasil o meu trabalho. Vamos esperar o que tenho feito sempre. Onde chego, apresento trabalho, revolucionar do ponto de vista de ter ideias diferentes. Mas não venho revolucionar nada. Vou apresentar meu trabalho que foi visto em duas das três maiores equipes de Portugal nos últimos 10 anos. Quando cheguei ao Benfica, há tempo não ganhava nada e agora tem a hegemonia no país. É o que vim fazer no Flamengo”, disse.

Sobre o período que vai estar a frente do elenco antes da estreia, Jorge Jesus espera que sua metodologia seja rapidamente entendida pelo elenco rubro-negro.

“Temos 20 dias para apresentar o trabalho, mostrar aos jogadores nossas ideias, nossos conceitos. Não há novidade. Estou habituado a trabalhar com jogadores brasileiros, são ótimos profissionais e essa é uma das grandes paixões. Quero crescer com eles e melhorar não só resultados, mas a qualidade do jogo do Flamengo. Para apresentar uma ideia de jogo, tenho que falar em várias vertentes do jogo, táticas. Tenho um conceito, mas antes de qualquer coisa a evolução do futebol não é ter uma maneira de jogo, mas ter muitas ideias. Essa é a evolução do mundo do futebol. Me arrisco a dizer que não vou fugir muito do que o Flamengo tem feito. Claro que teremos variantes, vou jogar com um primeiro e um segundo centroavante. Isso que vou apresentar ao Flamengo. Mas tem muitas variantes defensivas e ofensivas”, declarou.