Gabigol rebate as críticas de Marcos e afirma: “Não teve provocação”

Gabriel Barbosa rebateu os comentários do ex-goleiro Marcos a respeito das provocações do atacante flamenguista ao Palmeiras, na comemoração do título da Libertadores.

“Na verdade não foi provocação minha, são músicas que já existem. A torcida canta sempre quando o Flamengo joga contra o Palmeiras, canta também outros rivais, não tem provocação. Se acharam isso, entenderam errado”, afirmou Gabigol, se referindo ao vídeo que circulou a internet, no qual ele canta uma música dizendo que o Palmeiras não tem mundial.

“Ser lembrado na festa de um título de rival é pra poucos, só pra quem incomoda, afinal, somos diferentes de todos(…) Falta seu Mundial jogando @gabigol, sorte aí no fim do ano”, escreveu o ídolo do Verdão nas redes sociais.

A tarde desse domingo foi de muita comemoração para o elenco do Flamengo. Em meio às celebrações do título da Libertadores, veio também a notícia da derrota do Palmeiras, que garantiu o troféu do Brasileirão para os cariocas. Gabigol foi um dos comandantes da festa no Rio de Janeiro. “Queria agradecer a boa sorte que ele desejou para a gente no Mundial”, completou o atacante, ironizando a postagem de Marcos.

O Flamengo realiza a primeira partida no Mundial de Clubes no dia 17 de dezembro. O adversário ainda não foi definido. Gabigol foi o artilheiro da Libertadores, com nove gols, e também é quem lidera a lista de goleadores no Campeonato Brasileiro, com vinte e dois tentos marcados.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com