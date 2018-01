Flamengo decepciona e só empata com o Aimoré pela Copa São Paulo

O Flamengo decepcionou sua torcida ao empatar por 1 a 1 com o Aimoré-RS em partida disputada neste sábado, na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time rubro-negro saiu na frente com um gol de Luiz Henrique, mas permitiu que a equipe gaúcha reagisse e chegasse ao empate, através de Dutra.

O resultado manteve o rubro-negro carioca na liderança do Grupo 21 com quatro pontos ganhos, enquanto o Aimoré está em terceiro com dois pontos ganhos. O Oeste derrotou o Ji-Paraná por 1 a 0, na preliminar, e ocupa a segunda colocação, também com quatro pontos.

A partida começou em ritmo lento com os dois times se estudando.Aos dois minutos, o Aimoré criou a primeira chance. Brunetto bateu escanteio e Darlan se antecipou ao goleiro Hugo Souza, mas cabeceou para fora. O lance animou a equipe gaúcha que voltou a ameaçar aos cinco minutos com uma bomba de Carlos da entrada da área, mas a bola saiu.

Só depois de tomar dois sustos é que o Flamengo passou a atuar de forma mais ofensiva. Aos nove minutos, Pepê arriscou e mandou para fora. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Matheus Dantas subiu e cabeceou para fora.

O time carioca assumiu o controle da partida, forçando o Aimoré a recuar para se defender em seu campo. Aos 26 minutos, o time carioca marcou o primeiro gol. Michael fez o cruzamento, Lucas Silva dominou e rolou para Luiz Henrique que bateu forte para marcar o primeiro gol. Três minutos depois, Michael cruzou da esquerda e Wendel caiu na área, pedindo pênalti, mas o árbitro nada marcou. O time rubro-negro dominava completamente e buscava o segundo gol.

Aos 35 minutos, o goleiro Otávio evitou o segundo gol do Flamengo ao defender dois chutes consecutivos de Lucas Silva. Aos 44 minutos, novamente Lucas Silva mandou a bomba e Otávio fez outra grande defesa.

O segundo tempo começou com o Flamengo buscando o segundo gol. Aos quatro minutos, Pepê mandou uma bomba e Otávio espalmou para escanteio. O Aimoré tentava adiantar sua equipe para tentar buscar o gol do empate, mas a equipe carioca seguia dominando as ações.

Aos 14 minutos, após cruzamento na área do Flamengo, o goleiro Hugo Souza e o meia Matheus Dantas se confundem, mas o ataque do Aimoré não conseguiu aproveitar a oportunidade. Um minuto depois, o time carioca criou uma chance para ampliar. Lucas Silva recebeu na área e bateu forte, mas o goleiro Otávio fez grande defesa.

O Aimoré tentava se aproximar da área rubro-negra e, aos 18 minutos, o goleiro Hugo Souza evitou o empate ao defender um chute forte de Filipe. Aos 21, a equipe gaúcha empatou. Após cobrança de lateral, Rhainer desviou e Dutra chutou sem chances para o goleiro Hugo Souza.

Empolgado com o gol, o Aimoré aumentou a pressão em busca do segundo gol, mas foi o time carioca que criou a chance para desempatar aos 33 minutos, quando o atacante Bill que entrou durante o jogo, recebeu ótimo passe na área, mas chutou em cima do goleiro Otávio.

Dois minutos depois, o Aimoré respondeu. Após cobrança de escanteio, a defesa rubro-negra se atrapalhou e a bola sobrou para Darlan que demorou a chutar a acabou permitindo a defesa de Hugo Souza.

Nos minutos finais, o Flamengo aumentou a pressão em busca do segundo gol. Aos 49 minutos, Yuri teve a chance de marcar o gol da vitória, depois de ganhar na dividida com a zaga, mas o chute do atacante acabou nas mãos de Otávio.