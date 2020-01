Tiago Nunes confirma Ralf fora dos planos do Corinthians

A era Tiago Nunes no Corinthians começou de cara com mudanças. Em sua coletiva de apresentação, o técnico do Timão confirmou que Ralf não está nos planos da nova comissão técnica. O volante, assim como Renê Jr. e Jadson, não se reapresentou nesta segunda-feira e não devem seguir no Alvinegro.

“O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção por ele não permanecer é por características. Os atletas escolhidos para permanecer têm mais a ver com o que imagino de modelo de jogo”, justificou o novo comandante.

Tiago confirmou que tentará montar uma equipe mais ofensiva e que trabalhe mais com a bola. “O que mais me agrada é ter mais a bola, ser propositivo, que privilegia a condição técnica, até mais vistoso de ver”, comentou.

Diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro também explicou a situação do volante. “A gente só tem que agradecer ao Ralf por tudo o que ele fez pelo Corinthians, tudo o que ganhou, a dedicação. Ele não se apresentou hoje (segunda-feira) como Jadson, Renê Júnior e outros jogadores que têm sondagens”, contou.

“A gente prefere que ele venha na quarta-feira para vermos o melhor para ele. Se ele não permanecer, com certeza terá todas as homenagens como um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians, que ganhou títulos importantes aqui dentro”, completou.

Ralf tem 437 jogos com a camisa do Corinthians e venceu o Campeonato Brasileiro de 2011, a Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes de 2012, o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa de 2013, o Campeonato Brasileiro de 2015 e o bicampeonato do Paulista de 2018 e 2019.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com