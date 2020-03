Pedrinho não é relacionado pelo Corinthians e fica em isolamento

O Corinthians divulgou os relacionados para a partida deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena de Itaquera, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o principal desfalque é o meia-atacante Pedrinho, que esteve em Portugal há poucos dias para fechar os últimos detalhes da negociação com o Benfica.

Por determinação instituída na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde, todas as pessoas que viajaram para a Europa devem permanecer isoladas pelo período de sete dias, mesmo sem terem apresentado os sintomas do novo coronavírus.

O Timão garantiu que nenhum atleta ou membro da comissão técnica deu indícios de estar infectado com o Covid-19, mas cumprirá a medida de prevenção. O clube ainda afirmou que Pedrinho receberá uma rotina de exercícios elaborada pelos preparadores físicos para poder manter a forma enquanto está em isolamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Estamos cumprindo a determinação dada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (13). O Pedrinho ficará em isolamento até quarta-feira (18). É uma questão de precaução e de cumprir os protocolos e orientações de vigilância epidemiológica”, disse o médico Ivan Grava.

Outro a ficar de fora é o meio-campista Ramiro. O camisa 8 está em fase final de transição física após sofrer um estiramento no joelho direito e já realizou treinamentos com bola, mas ainda não está em condições de disputar a partida decisiva.

O Corinthians é o lanterna do Grupo D do Paulistão, somando dez pontos conquistados em nove rodadas. O RB Bragantino, que já jogou na rodada e goleou o Água Santa, é o líder da chave com sete pontos a mais.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o duelo contra o Ituano:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton, Michel e Sidcley

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique

Meio-campistas: Araos, Camacho, Cantillo, Éderson, Gabriel, Luan e Mateus Vital

Atacantes: Boselli, Everaldo, Janderson, Matheus Davó, Vagner Love e Yony González