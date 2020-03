Bragantino goleia Água Santa e aumenta vantagem sobre Corinthians no Paulista

O Red Bull Bragantino recebeu o Água Santa nesta sexta-feira e venceu por 2 a 0, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado aumentou a vantagem dos mandantes na liderança grupo D e complicou a situação do Corinthians.

Agora, o time de Bragança Paulista soma 17 pontos, contra 13 do vice-líder Guarani, e dez de Ferroviária e Corinthians. As outras equipes jogam no fim de semana e podem reduzir a vantagem, mas não têm como ultrapassar a equipe de Felipe Conceição.

Já o Água Santa saiu da zona de classificação para as quartas de final. Com a derrota, o clube de Diadema estacionou nos dez pontos e foi ultrapassado pelo Oeste, que tem a mesma pontuação, porém com uma vitória a mais.

O jogo

Os mandantes abriram o placar logo aos seis minutos da primeira etapa, com Ytalo. O atacante tabelou com Aderlan e bateu rasteiro para as redes. Antes do fim da primeira etapa, aos 45, Artur comandou contra-ataque e rolou para Ytalo, que fez corta-luz e deixou para Matheus Jesus completar para o gol.

No segundo tempo, o Bragantino aumentou a vantagem com um golaço. Thonny Anderson fez boa jogada pela esquerda aos 29 e levantou para Ytalo no centro da área; o atacante fez o pivô, protegeu e rolou para Artur, que cortou da direita para o centro e emendou bomba no canto direito alto.

Ainda deu tempo dos mandantes transformarem a vitória em goleada. Aos 32, Thonny Anderson enganou a marcação e rolou para Ytalo; o atacante saiu cara a cara com o goleiro e tocou de cavadinha para fazer 4 a 0. Com o tento, o atacante também se isolou na artilheria do Paulistão, com sete gols.