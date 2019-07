Gabriel elogia período de treinos e espera mais oportunidades no segundo semestre

Desfalque em grande parte do primeiro semestre, devido a uma lesão no tendão adutor da perna direita, Gabriel já está recuperado e disponível para reforçar o Corinthians. O volante atuou em apenas uma partida na temporada, contra o Novorizontino pelo Paulistão, e ficou de fora por aproximadamente três meses.

Durante a pausa para a Copa América, o Timão teve um longo período de treinamentos, incluindo dois jogos amistosos, um contra o Botafogo-SP e outro contra o Vila Nova-GO. O jogador entrou na etapa final em ambas as partidas e espera contribuir em campo no calendário oficial.

“Para mim foi importante essa pausa para pegar ritmo de jogo, ainda mais com os amistosos que vem acontecendo para poder jogar e tentar me manter bem. Seguir uma sequência de jogos nesse segundo semestre para voltar a ajudar minha equipe e fazer com que o Corinthians cresça nas duas competições”, disse.

No segundo semestre, o Corinthians irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Opção para o técnico Fabio Carille, Gabriel acredita em um título no ano e elogiou os treinamentos.

“Foi uma pausa importante pelo fato de ter mais tempo de treino para preparar o time para o segundo semestre que temos uma caminhada longa ainda no Brasileiro e um tiro curto na Sul-Americana. Acho que dá para brigar pelos dois campeonatos, mas lógico que temos que melhorar, fortalecer mais o grupo, jogar melhor e essa pausa é justamente para isso, acertar os detalhes que faltam para poder melhorar”, concluiu Gabriel.