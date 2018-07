Fim da janela vira novo motivo para Loss festejar aniversário corintiano

Osmar Loss já escolheu o presente que quer ganhar em 1º de setembro, dia do aniversário do Corinthians. Reagindo no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias consecutivas (2 a 0 sobre o Cruzeiro e 4 a 1 em cima do Vasco), o técnico espera que o seu elenco não sofra novas baixas até lá.

“A gente já falou muitas vezes sobre isso. A janela de transferências só fechará no final de agosto. Gostaria que já fosse 1º de setembro hoje”, comentou Loss, que perdeu quatro titulares há pouco tempo – o zagueiro Balbuena (vendido ao inglês West Ham), o lateral esquerdo Sidcley (estava emprestado pelo Atlético-PR e rumou para o ucraniano Dínamo de Kiev), o volante Maycon (negociado com o Shakhtar Donetsk, também da Ucrânia) e o meia Rodriguinho (seguiu para o egípcio Pyramids).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

De acordo com o presidente Andrés Sanchez, outros jogadores correm o risco de deixar o Corinthians. Ele adota a política de não segurar ninguém que manifeste o desejo de ser negociado, ainda que os valores das transações não sejam do gosto de boa parte da torcida.

Respaldado por Andrés, Loss se mostra compreensivo quando fala de desmanche. “O que me deixa mais tranquilo é que não é só o Corinthians. Outros clubes também podem perder jogadores”, relativizou, resignado. “Os clubes europeus mantêm uma estrutura por quatro, cinco anos e, assim, jogam um futebol de encher os olhos de todos. Se tivéssemos essa condição no Brasil, certamente proporcionaríamos um espetáculo muito mais bonito às torcidas. É um fator econômico, e temos que nos adaptar, plantar ideias diariamente”, acrescentou.

Andrés, no entanto, também está trabalhando para dar reforços a Osmar Loss. Dois deles deverão ser oficialmente anunciados nesta segunda-feira – o atacante paraguaio Sergio Díaz, emprestado pelo Real Madrid, e o meia chileno Ángelo Araos, vindo da Universidad de Chile. “Ainda não tem nada definido. O Araos é um jogador jovem, com uma versatilidade boa, o que é importante por causa do nosso calendário, mas ainda estamos aguardando”, ponderou o técnico.