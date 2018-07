Andrés promete preocupar rivais com time “fortíssimo” e econômico

Com o seu mau humor característico, o presidente Andrés Sanchez se posicionou sobre as cobranças que a sua gestão sofreu de torcedores organizados após desmantelar o elenco campeão paulista no primeiro semestre – quatro titulares deixaram o Corinthians recentemente, o zagueiro Balbuena, o lateral esquerdo Sidcley (que estava emprestado pelo Atlético-PR), o volante Maycon e o meia Rodriguinho. Nesta quinta-feira, o dirigente reforçou que não fará grandes esforços para amenizar essas baixas, porém mostrou confiança em obter bons resultados mesmo com um plantel econômico.

“Falo diretamente para o torcedor, que está revoltado”, disse Andrés, quando se posicionou na sala de imprensa do CT Joaquim Grava ao lado do diretor de marketing Luis Paulo Rosenberg, do diretor financeiro Matias Antonio Romano e de outros dirigentes. “No Corinthians, só vai ficar quem queira ficar. Em outras vezes, perdemos atletas e comissões técnicas, mas continuando montando times competitivos. Não será diferente neste ano. Temos problemas financeiros, mas o futebol será prioridade sempre. E vocês (jornalistas) e os adversários podem ficar preocupados. O time será fortíssimo”, acrescentou o presidente.

Andrés não fará força para contar com tamanha força dentro de campo. Engana-se que o discurso confiante do presidente signifique ousadia no mercado de transferências. “Não vamos fazer loucuras. Já trouxemos jogadores famosos que não jogaram nada. Não adianta pagar R$ 600 mil, R$ 700 mil, R$ 1 milhão para treinador e jogador. Para mim, seria fácil fazer isso, porque vou embora e deixo para os outros pagarem”, argumentou o presidente.

Uma prova de que Andrés está satisfeito com o que tem em mãos é o seu desinteresse em buscar um substituto à altura do paraguaio Balbuena, que se transferiu para o inglês West Ham. Para ele, o técnico Osmar Loss está bem servido de zagueiros, ainda que alguns deles sejam contestados, com Henrique, os pratas da casa Pedro Henrique e Léo Santos, Marllon e Vilson. “Estamos satisfeitos com os zagueiros que temos”, afirmou, citando o desfalque de Rodriguinho na sequência. “Não estamos desesperados por causa disso, mas buscaremos jogadores jovens, que cresçam no Corinthians.”

A irritação de parte da torcida do Corinthians, contudo, não é só com as saídas de Balbuena e Rodriguinho, porém com os baixos valores das duas transações. “Só um time fez oferta pelo Rodriguinho, então não dava para encarecer. Antes, recusamos uma proposta de US$ 2,5 milhões e uma segunda de US$ 3,5 milhões. O salário não era alto, então o jogador não quis ir. Agora, foi de US$ 6 milhões (feita pelo Pyramids, do Egito, que pagou US$ 10 milhões ao Palmeiras pelo atacante Keno). O Corinthians brigou e ficou com US$ 4 milhões desse valor. No caso do Maycon, foram US$ 6 milhões livres. E todo o mundo já sabe que o Balbuena não queria renovar o contrato e colocou uma multa baixa. Poderíamos ficar sem nada. Futebol é assim”, defendeu Andrés Sanchez.

O Corinthians poderia ter sido mais resistente quando recebeu ofertas abaixo das multas contratuais dos seus jogadores, mas não quis. “Não precisamos e não queremos vender ninguém, mas, se o jogador quiser ir embora, não seguraremos. Isso acaba com o grupo. Ele sente aquela dor no tornozelo que não aparece no exame. Fora outras coisas. Quem quiser ir embora é só bater na minha porta”, adiantou o presidente, aberto a novas negociações.

Sobre o fato de repassar um alto valor de suas vendas a intermediários, superando clubes rivais nesse quesito, Andrés Sanchez também desabafou. “O Corinthians declara todas as suas negociações. Existem times que também pagaram milhões e não declararam nada. Se eu pagar algo a alguém, será declarado. Alguns times acham que não precisam disso. Não falam nada para a CBF e apresentam mais de R$ 20 milhões no balanço”, acusou.

Seja como for, Andrés projeta um time “fortíssimo”. Apesar de pedir aos torcedores a paciência que ele não tem para prestar esclarecimentos. “Perdemos nove membros da comissão técnica e estamos remontando tudo novamente. No futebol, não é só ligar a chavinha. Não é da noite para o dia. Daqui a pouco, vamos ser campeões de novo. É questão de tempo”, confiou o mandatário.