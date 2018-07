Andrés volta a dar respaldo para Loss e prevê projeção

Osmar Loss conta com o respaldo do presidente Andrés Sanchez para vingar no comando do time profissional do Corinthians. Ainda pressionado pela oscilação da equipe que herdou de Fábio Carille, ele é defendido publicamente pelo mandatário.

“Não foi uma aposta”, rebateu Andrés, ao escutar essa definição para a decisão do Corinthians de promover Loss quando Carile seguiu ao Al Wehda, da Arábia Saudita.

“O Loss vem se preparando para isso desde as categorias de base. Só antecipamos fases. Esperávamos que fosse acontecer no meio ou no final do ano que vem, quando o Carille saísse. Daqui a um ano, vai ser o Loss”, previu o presidente corintiano. “Na apresentação dele, falei que ganharia campeonatos e passaria a ter empresário, proposta”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por enquanto, o início de trabalho de Osmar Loss não é empolgante. Em 13 jogos, ele acumulou cinco vitórias (duas em amistosos), três empates e cinco derrotas. É verdade, porém, que o técnico oriundo das categorias de base do Corinthians foi prejudicado pelas baixas no seu elenco.

Quem responde pelas perdas de jogadores é Andrés Sanchez. “Nunca fui tão xingado nas redes sociais nos últimos dias, e eu entendo. Sou o presidente, mas, antes de tudo, um torcedor. Quero ganhar todos os campeonatos, mas mais 19 times também querem. Precisamos ter paciência e trabalhar. Mas somos muito mais fortes com a torcida nos apoiando”, comentou o presidente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com