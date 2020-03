Éderson é apresentado e revela posição que deve jogar pelo Corinthians

Éderson foi anunciado pelo Corinthians como novo reforço dia 21 de fevereiro, já está com o registro regularizado no BID, mas só nesta terça-feira foi devidamente apresentado. No CT Joaquim Grava, após o treinamento, o jogador de 20 anos vestiu a camisa de jogo e concedeu sua primeira entrevista coletiva.

“Sou um pouco mais reservado, tranquilo. Não consigo falar abertamente. Agora não tem como mudar isso. Lá dentro acho que vai no automático”, explicou, ainda tímido diante do microfone.

O contrato de Éderson com o Corinthians vai até janeiro de 2025. E o que muita gente quer saber é em qual posição o ex-atleta do Cruzeiro deve ser aproveitado por Tiago Nunes.

“Eu venho jogando mais avançado, de segundo volante. Tive boas atuações assim. Acho que ele deve me usar nessa função, mas eu deixo aberto. Posso ajudar como primeiro (volante), também. Não tenho preferência. Venho jogando há algum tempo como segundo volante. Fica a critério dele (Tiago Nunes)”, afirmou Éderson.

Outra questão importante é a condição física do reforço corintiano. Como perdeu parte da pré-temporada em função do seu desligamento do Cruzeiro, Éderson ainda corre atrás para se igualar aos demais neste ponto.

“Nas minhas férias, eu contratei um personal para me auxiliar. Claro que não é meu dia a dia normal, mas sempre demonstrando interesse para voltar bem, não voltar muito longe do ideal. Assim que voltei a treinar, que vim para o Corinthians, estou sempre perguntando como está, comparando com todo o grupo. Não estava tão mal para quem estava há tanto tempo sem treinar no dia a dia do clube. Não devo estar muito longe. Estou aproveitando essa semana para pegar mais pesado”, contou.

Apesar de ainda nem ter estreado pelo Timão, Éderson, que herdou a camisa 15 de Ralf, já se espelha em construir uma carreira semelhante a de um grande ídolo da Fiel.

“Espero chegar no nível do Paulinho, que conheço mais, acompanhei. Se eu chegar próximo do que ele foi no Corinthians, para mim vai ser muito bom”.

Confira outros trechos da entrevista de Éderson:

Oportunidade

“Corinthians é um clube grande, respeitado. Chego humildemente nesse grande clube, que me deu oportunidade de vivenciar o dia a dia. Fico feliz e agradecido.”

Rescisão com Cruzeiro

“Foi muito difícil para o clube e para mim. Não guardo mágoas. Espero que eles também não. Sou muito grato por todas as chances que tive lá. Se não fosse pelo Cruzeiro eu não estaria no Corinthians ou qualquer outro. Sou grato a todos. Espero que não tenham mágoas.”

Interesse do Corinthians

“Esperei resolver minha situação com o Cruzeiro, porque não queria prejudicar o clube. Conversei com meus representantes para que que houvesse um acordo. Que bom que conseguimos, houve acordo. Depois disso, foi quando meus representantes passaram a situação do Corinthians para mim. Só depois que a gente resolveu lá pude pensar a respeito do Corinthians.”

Gol contra o Corinthians

“Estava com a camisa do Cruzeiro, alguns torcedores me conhecem por conta daquele jogo. Espero que agora eu faça a favor. Fico à disposição para poder mostrar o que posso fazer. Foi um gol diferente. Teve questão polêmica, VAR, arbitragem, foi um gol diferente. Foi um gol que me deu chance de estar aqui hoje, ajudando. Agora, é pensar daqui para frente.”

Tiago Nunes no dia-a-dia

“Ele é um técnico que presta atenção em cada detalhe. Se precisar parar para mostrar o que é melhor, ele faz. Quer mostrar esquema de jogo novo. Demora um pouco de tempo para mudar os esquemas. Pelo que estou acompanhando, vai encaixar. Todo mundo está abraçando a causa dele.”

Treino pesado

“Ele (Tiago Nunes) está aproveitando esse tempo para corrigir os erros o máximo possível. Isso é nítido para todos. Grita, cobra. Chega tranquilo depois, fala com você. Explica muito bem. Dentro de campo tem que ser como é no jogo. Ali, já está todo mundo preparado para o jogo.”