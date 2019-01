Corinthians segue interessado em Love, mas se recusa a assumir dívida

Com a contratação de Mauro Boselli encaminhada, o Corinthians aguarda a situação de outro atacante para fechar sua atuação no mercado nesse período de pré-temporada. O nome da vez é Vagner Love.

O jogador não recebe salário no Besiktas há cerca de sete meses. O valor da dívida é de aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 13 milhões). Como Vagner Love não abre mão de receber a quantia, o Corinthians prefere não se envolver nesse momento.

Apesar do jornal Fanatik ter publicado a compra do Timão pelo exato valor da dívida que o Besiktas tem com o atleta de 34 anos, no clube do Parque São Jorge a hipótese do negócio ser feito nesses termos é nula.

O Corinthians já entrou em contato com Vagner Love e deixou as portas abertas. O jogador se interessou. Não houve conversa sobre salários, mas Love está ciente de que terá de reduzir sua pedida para voltar a jogar no Brasil.

Portanto, se Vagner Love conseguir, sozinho, resolver suas pendências com o Besiktas, a tendência é de um acordo com o Corinthians seja firmado na sequência. Andrés Sanchez deixou claro que o Timão não assumirá a dívida dos turcos para trazer o centroavante do título Brasileiro de 2015.

No campo, há um consenso entre comissão técnica e diretoria de que Vagner Love poderia disputar espaço com Boselli, mas também jogar ao lado do argentino. Em 2010, por exemplo, Love formou dupla com Adriano, que também atuava como centroavante à época.