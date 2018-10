Corinthians deve ter Danilo e Sheik titulares contra o Santos

Jair Ventura adiantou logo após a primeira final da Copa do Brasil que não arriscará perder nenhum titular para a grande decisão contra o Cruzeiro, agendada para quarta-feira que vem, na Arena. Sendo assim, o Timão deverá ter só, ou muitos, reservas no clássico contra o Santos, às 19h deste sábado, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde dessa quinta-feira, o elenco alvinegro trabalhou no CT Joaquim Grava depois do revés no Mineirão. Os corintianos que iniciaram o confronto diante da Raposa foram poupados de ir a campo, diferente dos demais, inclusive aqueles que entraram no segundo tempo da partida ante os mineiros.

Sob o olhar de Andrés Sanchez, Jair Ventura armou a equipe com: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Marllon e Carlos Augusto; Douglas, Thiaguinho e Danilo; Pedrinho, Emerson Sheik e Jonathas.

Douglas, que cumpriu suspensão no duelo de ida da final, ainda pode ser tirado desse time, já que deve voltar na finalíssima do torneio de mata-mata. Araos, expulso em Belo Horizonte, pode ganhar chance, já que Paulo Roberto segue no departamento médico.

Independente de uma mudança ou outra, a escalação que deve ser confirmada só no trabalho dessa sexta-feira não deve ficar sem Danilo e Emerson Sheik. O meia de 39 anos e o atacante quarentão, que têm a Copa do Brasil como único título que lhes resta vencer com a camisa corintiana, serão os mais experientes em campo, com a missão de ajudar a molecada.

Romero e Henrique são os únicos desfalques certos. Ambos estão suspensos. O atacante, aliás, já está no Paraguai para um período de treinos com sua seleção. Romero volta na véspera da decisão da Copa do Brasil.

O Corinthians é o 11º na tabela de classificação, com 35 pontos, cinco a mais que o Ceará, primeiro membro da zona de rebaixamento. O Santos é o sétimo, com 39 pontos.