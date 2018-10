Corinthians fecha patrocínio pontual para final da Copa do Brasil

O Corinthians costurou uma parceria pontual com a General Motors para a final da Copa do Brasil. A marca norte-americana estampará seu logo tipo no espaço nobre da camisa alvinegra na quarta-feira durante a partida contra o Cruzeiro, na Arena. Além disso, a GM poderá promover outras ações no estádio corintiano no dia da decisão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão.

A diretoria espera usar a oportunidade para arrecadar recursos e, principalmente, estreitar relações com a GM para, quem sabe, fechar uma parceria mais longa, de no mínimo uma temporada. Até mesmo sobre os naming rights da Arena o Corinthians já conversou com os representantes da empresa.

Leia também:

Corinthians confirma treino aberto antes de decisão na Arena

Torcida e jogadores do Corinthians deixam Mineirão crentes na virada

Jair defende estratégia e aposta em virada do Corinthians

Jair diz que gostaria de colocar Jonathas e admite reservas contra o Santos

Desde abril sem um patrocinador máster, o Corinthians espera fechar 2018 no azul graças aos prêmios com a Copa do Brasil. Caso conquiste o título, o Timão arrecadará, ao todo, em torno de R$ 64 milhões.

Depois de perder por 1 a 0 no Mineirão, a equipe de Jair Ventura precisa de dois gols de diferença na semana que vem, ou no mínimo uma vitória magra para levar a definição aos pênaltis. O empate é dos mineiros.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com