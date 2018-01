Corinthians derrota a Ferroviária e vai enfrentar o Avaí nas oitavas

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo. Neste domingo, o atual campeão superou a Ferroviária com uma vitória por 3 a 1 na Fonte Luminosa e assegurou presença no confronto com o Avaí, que derrotou o Red Bull Brasil nos pênaltis após igualdade por 1 a 1 em Jundiaí.

Contando com o apoio dos seus torcedores no estádio do time adversário, com o qual havia empatado por 1 a 1 na fase de grupos, o Corinthians não demorou a abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Fabrício Oya ganhou a bola na entrada da área e passou para Lucas Minele, que chutou cruzado e acertou a rede.

A Ferroviária não se rendeu diante da desvantagem. Apoiando-se na habilidade do meia Rafinha, o time de Araraquara incomodou o da capital aos 23 minutos. Luís Henrique cabeceou após cruzamento de Maurício e colocou a bola no travessão.

O Corinthians se recuperou rapidamente do susto. Já no lance seguinte, ampliou o marcador. Em noite inspirada, Fabrício Oya fez mais um lançamento para o ataque. Rafael Bilu venceu a marcação de Alex Silvério, que ficou no chão, e bateu para o gol.

A Ferroviária retornou ao segundo tempo disposta a seguir viva na Copinha, com as entradas de Gabriel Marinheiro e Richard nos lugares de Lauro e Maurício. E, aos 12 minutos, recobrou as esperanças da sua torcida. Graças a uma falha do goleiro Diego.

Gabriel Marinheiro bateu para o gol da entrada da área, rasteiro, e Diego deu rebote. Luís Henrique não titubeou para empurrar para dentro e descontar para a Ferroviária na Fonte Luminosa.

Os torcedores da equipe de Araraquara tiveram pouco tempo de alegria. Aos 14, João Pedro, que havia acabado de substituir William, recebeu grande lançamento à frente da defesa adversária e concluiu firme da meia-lua para deixar a sua marca pelo Corinthians.

Outra vez com dois gols de vantagem sobre a Ferroviária, o Corinthians não teve mais problemas para cadenciar o jogo e administrar o resultado positivo na Fonte Luminosa.