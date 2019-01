Com Boselli, Carille relaciona 22 jogadores para pegar a Ponte Preta

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians divulgou a lista de relacionados para enfrentar a Ponte Preta na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Ao todo, são 22 jogadores. A lista apresenta novidades como o argentino Mauro Boselli, presente pela primeira vez e o retorno do volante Ralf.

Contratado para resolver os problemas no comando de ataque do Timão, o centroavante de 33 anos começará o duelo no banco de reservas e deve entrar nos minutos finais, caso seja necessário.

Veja também: Carille faz sete mudanças para pegar a Ponte

Outra novidade é a presença do volante Ralf. O jogador de 34 anos apareceu pela primeira vez na lista de relacionados em 2019. Após começar a temporada com dores na coxa direita e ficou por vários dias em treinamento com o departamento médico e depois com os preparadores físicos. Nesta semana, voltou aos treinamentos.

Michel Macedo, que estava cotado para substituir Fagner, sentiu dores musculares e foi cortado. Para a lateral-direta, Léo Santos irá jogar improvisado.

Confira a lista:

Goleiros: Cássio, Walter e Filipe

Laterais: Fagner e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon

Volantes: Ralf, Thiaguinho, Richard e Ramiro

Meias: Araos, Pedrinho, Jadson, Mateus Vital e Sornoza

Atacantes: Gustavo, Boselli, André Luis e Gustavo Mosquito